Coffeeshop Liberty toch langer open

Coffeeshop Liberty in de Vijhestraat in Harderwijk mag nog enige tijd open blijven. Tegen het sluitingsbevel per 1 juni zijn bezwaren ingediend. Pas na de zomer kunnen nieuwe coffeeshophouders zich melden bij de gemeente.

Aanvankelijk was het de bedoeling van burgemeester Harm-Jan van Schaik al dit voorjaar de procedure voor een nieuwe coffeeshop te starten. Dan zou er per 1 juni al een opvolger voor Liberty open kunnen gaan om de risico's van straathandel zoveel mogelijk te beperken.

De gedoogverklaring voor Liberty is door Van Schaik ingetrokken omdat de eigenaar is veroordeeld voor het bezit van 52 kilogram hennep.

Herzien beleid

De burgemeester van Harderwijk maakte vrijdag bekend dat hij heeft besloten het huidige coffeeshopbeleid, dat dateert van 2013, te herzien. In het nieuwe beleid wil hij strakke criteria en voorwaarden vastleggen. Daarbij gaat het onder andere om de gewenste locatie van de coffeeshop. ,,Dat moet in elk geval ergens in de binnenstad zijn.''

Burgers krijgen inspraak bij het bepalen van het nieuwe coffeeshopbeleid en de gemeenteraad kan er zijn mening over geven. Uiteindelijk is het de bevoegdheid van de burgemeester om het beleid vast te stellen. Mensen die een coffeeshop in Harderwijk willen openen kunnen zich pas aanmelden als het nieuwe beleid is vastgesteld en de procedure voor een nieuwe gedoogverklaring is opgestart.

Bezwaar

Omdat bezwaren zijn ingediend tegen het sluitingsbevel voor Liberty kan de huidige coffeeshop open blijven in afwachting van een uitspraak over die bezwaren. Die procedure via de bezwaarschriftencommissie kan twaalf tot achttien weken duren.