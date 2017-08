Coffeeshop Liberty uit Harderwijk wil uitstel van sluiting

Fietser (35) uit Harderwijk overleden na botsing met auto

7 augustus De fietser die maandagavond op de Hoofdweg in Harderwijk is aangereden door een auto, is kort na aankomst in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Het slachtoffer is een 35-jarige man uit Harderwijk. De bestuurder van de auto is aangehouden.