Controleurs speuren in afvalzakken naar adressen van Harderwijkse bedrijven

De zoekactie was met resultaat, want er zijn meerdere adressen gevonden, blijkt uit een bericht op Facebook. ,,It's a dirty job, but someone has to do it,'' schrijven de handhavers. ,,Als wij vermoeden dat er bedrijfsafval in een ondergrondse container wordt gedumpt, stellen wij een onderzoek in. We hebben naast heel veel smerigheid ook een aantal adressen gevonden.''