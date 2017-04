De koningin van de boulevard Harderwijk is de weg een beetje kwijt

Gaybrapad in Harderwijk aangelegd in holst van de nacht

1 april Het is vrolijk oversteken voor bezoekers van de Houtwalgarage in Harderwijk. In de nacht van 1 april is daar een regenboogzebrapad aangelegd. ,,Het is toch gelukt!’’, lacht Menno Doppenberg van de lokale VVD. Vorige week donderdag diende zijn partij samen met Stadspartij Harderwijk Anders een motie in voor het realiseren van een regenboogzebrapad. Het kleurrijke pad is bedoeld als symbool voor acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Wie het pad in het holst van de nacht heeft ‘aangelegd’ is nog niet bekend.