'De zon zakt, perfect moment voor jacht'

VideoDe jacht op wilde zwijnen is geopend. Verslaggever Paul Hartman zit een avond in het bos met twee jagers. op zoek naar af te schieten varkens.

Jagen is vooral een kwestie van wachten. Wachten op het moment dat een wild zwijn of edelhert in het vizier van het geweer wandelt. ,,Soms zie je binnen tien minuten de eerste varkens opduiken, een andere keer zit je uren te wachten", vertelt bos- en faunabeheerder Roel Janssen van de gemeente Harderwijk. En als hij de trekker over haalt: ,,Natuurlijk doet het wat met je. Het zijn toch levende wezens."

Roel Janssen en Teus van de Bunte van de Harderwijker Jagersvereniging vangen mij op aan de rand van het Strokelbos, net buiten Harderwijk. Ze opereren vanuit een werkhut, uitvalsbasis voor hun activiteiten zoals de jacht. Voordat we op pad gaan, nestelen we ons aan een picknicktafeltje. Janssen wijst in zuidelijke richting. ,,De strook bos hiernaast zit vol met wild", vertelt de Harderwijker. Een ongeluk is zo gebeurd, bedoelt hij te zeggen. De dieren hoeven maar een paar honderd meter te lopen en ze zitten op de N302, waar auto's met 80 kilometer per uur overheen razen. ,,Als het aan mij lag, werd de maximum snelheid omlaag gebracht en zouden automobilisten overstekend wild en vee altijd voorrang moeten geven."

Explosie

Jagen dient een duidelijk doel, aldus Janssen. ,,Doen we niks, dan explodeert de populatie zwijnen en herten in de Veluwse bossen. Het gevolg is een enorme toename van het aantal wildaanrijdingen, met mogelijk fatale afloop. Niet alleen voor het dier, ook voor de mens."

De bossen rondom Harderwijk behoren tot het werkgebied van de Wildbeheereenheid Veluwe Noordwest (WBE). Het totale gebied - 24.000 hectare - strekt zich uit van Harderwijk tot Putten en Apeldoorn. Op 1 juli heeft de WBE de jacht geopend op de wilde zwijnen; het aantal varkens mag worden teruggebracht tot 180 stuks. ,,Voordat de jacht begon, hadden we er 650 geteld."

Perfecte moment

Dan is het tijd voor de daadwerkelijke jacht. Het is bijna 20.00 uur en de zon gaat langzaam onder. ,,Het perfecte moment om te jagen", weet Van de Bunte. ,,Overdag laten de dieren zich namelijk nauwelijks zien. 's Nachts zijn zwijnen nog actiever, maar dan is het lastiger om ze te spotten."

In een jeep rijden we over de smalle bosweggetjes richting jachtplek. Van de Bunte en Janssen speuren naar wild. Maar de enige levende wezens die we zien, zijn wandelaars.

We stappen uit bij een open plek, midden in het bos. Hier moet het gaan gebeuren. Voordat Janssen plaatsneemt in een observatiepost iets verderop, strooit hij mais op het open veldje. Wilde zwijnen zijn veelvraten en harken bijna alles naar binnen, ook mais. Janssen kruipt in de piepkleine observatiepost. ,,Dat wordt zweten", lacht de bosbeheerder. In het hokje is het ruim 30 graden. Toch gaat er geen drinken mee. ,,Want als je drinkt, moet je plassen", weet Van de Bunte. ,,En dat betekent dat je je post moet verlaten, de rust verstoort, met als gevolg dat de dieren zich uit de voeten maken."

Roel blijft in zijn observatiepost, Teus en ik vervolgen onze tocht. De hokjes bieden namelijk slechts ruimte aan een persoon; als we in de directe omgeving blijven, laten de zwijnen zich zeker niet zien.

We rijden dieper het bos in, terwijl Van de Bunte vertelt over zijn ervaringen. Vooral in de winter is jagen geen pretje. ,,Je moet je zo koud mogelijk aankleden. Doe je dat niet, dan ga je zweten en als het vocht afkoelt, krijg je het nog kouder. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik zo hard zat te bibberen, dat ik niet meer goed kon schieten."

Oogst

Na dik twee uur is de oogst karig. We zien een paar reeën en slechts één wild zwijn. ,,Ik had er meer van verwacht", zegt Van de Bunte. Janssen heeft meer geschoten: twee jonge zwijnen. Een andere jager, die elders in het gebied postte, heeft een volwassen zwijn te pakken gekregen.

Bij de werkhut wordt het afgeschoten wild ontdaan van de ingewanden. ,,En nu gaan ze naar de poelier. Die verkoopt ze weer door."

Volledig scherm Voordat Roel Janssen in de observatiepost kruipt, strooit hij mais voor de zwijnen. En dan begint het grote wachten. Aan het eind van de avond hebben Janssen en Van de Bunte twee varkens, die naar de poelier gaan. © Ruben Schipper

Volledig scherm © Ruben Schipper

Volledig scherm © Ruben Schipper