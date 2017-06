Dolfinarium doet geen aangifte tegen oud-directeur Foppen

Afgelopen april onthulde NRC Handelsblad dat Foppen een factuur verstuurde namens het Dolfinarium, maar met zijn privérekeningnummer erop. Dat was voor het Harderwijkse zeezoogdierenpark aanleiding om in de boekhouding te duiken uit de periode dat Foppen directeur was (2009-2015). Dat onderzoek is nu afgerond. Of er onregelmatigheden zijn ontdekt, laat het Dolfinarium in het midden. Woordvoerder Rietveld weigert in te gaan op vragen over het onderzoek. "Het enige wat wij kwijt willen is dat wij geen aanleiding zien om een strafzaak te beginnen tegen Marten Foppen."

Zwager

NRC beschikt over correspondentie uit 2015 tussen Foppen en zijn zwager over het huren van het Dolfinarium. De zwager is een vooraanstaand lid van de Noorse broeders - een christelijke geloofsgroep die vorig jaar in het nieuws kwam rond fraude en kinderarbeid. Foppen liet de huur overmaken naar een eigen rekening. Volgens NRC is die factuur door de Noorse broeders betaald via een bedrijf in Dubai.

Foppen werkte 25 jaar bij het Dolfinarium, waarvan de laatste zes jaar als directeur