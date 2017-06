Enige coffeeshop West-Veluwe sluit

Woensdagavond spraken de politieke partijen in Harderwijk over het nieuwe coffeeshopbeleid dat Van Schaik in de stad wil introduceren.

Zonder winst

De volgende coffeeshop moet geëxploiteerd worden door een stichting zonder winstoogmerk, is zijn voornemen. Winst moet gestoken worden in goede doelen in Harderwijk, zoals jeugdzorg, verslavingszorg en drugsvoorlichting. Grote pluspunt van een coffeeshop zonder winstoogmerk, verwacht Van Schaik, is dat de exploitant niet zal proberen zo veel mogelijk softdrugs te verkopen omdat winst geen doel is. De politieke partijen hebben hun bedenkingen, met name over de handelsvoorraad van de nieuwe coffeeshop. De nieuwe softdrugsshop zal meerdere keren per dag bevoorraad moeten worden, zegt Van Schaik. Hij voorziet dat de nieuwe stichting een eigen hennepkwekerij mag starten, zodra de aangepaste Opiumwet door de Eerste Kamer is aangenomen