Fietsend naar het werk... tussen de auto's

Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving moeten speed pedelecs sinds 1 januari 2017 binnen de bebouwde kom de rijbaan op. ,,Weggebruikers accepteren de fiets nog niet’’, zegt Martin Sneeuw (44) van Trek Benelux. ,, Ze toeteren, gebaren dat je van de weg af moet of snijden je zelfs af. Iedereen moet weten dat deze fiets de weg op moet’’, vindt Sneeuw. Als fietser voelt het soms onveilig tussen het verkeer op de rijbaan. Hij vindt dat de wetgeving aangepast moet worden voor deze superfiets. ,,De ideale situatie zou zijn om in de bebouwde kom gewoon op het fietspad te mogen fietsen. Niet met snelheden van 45 kilometer per uur, maar daar kan op toegezien worden.’’ Ook vindt hij dat weggebruikers goed geïnformeerd moeten worden over de nieuwe regel. ,,Toen brommers de rijbaan op moesten werd campagne gevoerd om weggebruikers te informeren over de verandering. Maar over de speed pedelecs hoor je niemand.’’

Veiliger

Emrys Dijkhuis-Reuvers is woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en laat weten dat de regel ingevoerd is ter bevordering van de verkeersveiligheid. ,,Uit onderzoek blijkt dat mensen niet verwachten dat een fietser zo hard rijdt. Daarom is het veiliger om ze op de rijbaan te laten fietsen.’’

Alles uit de kettingkast

De Super Commuter+ 8S werd volledig ontwikkeld in Harderwijk, waar het hoofdkantoor van Trek Benelux is. Bijna anderhalf jaar werd aan de fiets gewerkt door dertien ingenieurs. Bij het ontwikkelen van de snelle e-bike heeft Trek alles uit de kast gehaald. ,,Met zulke snelheden is het belangrijk dat de fiets comfortabel rijdt.’’ De wielmaat is met 27,5 inch kleiner dan de gangbare maat van 28 inch. De brede en dikke banden compenseren dit verschil en zorgen voor comfort en grip op de weg. De voorvork is van carbon en vangt de trillingen vanuit de weg op. Trek richt zich met de milieuvriendelijke fiets vooral op woon-werkverkeer in de regio. ,,Een stadsfiets om boodschappen mee te doen is het niet. Daarvoor heeft hij teveel vermogen’’, zegt Sneeuw. De fiets is sinds vorige maand wereldwijd te verkrijgen.