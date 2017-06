Gratis WiFi binnenstad Harderwijk komt eraan

,,We bevinden ons in een offertetraject en zijn al een eind de goede richting op", zo laat wethouder Christianne van der Wal weten. "Het is wachten op een afronding van de kosteninventarisatie, waarna op basis van de offerte de opdracht voor realisatie kan worden verleend. Als dat is gebeurd, kan de WIFI in de binnenstad binnen vier tot zes weken gerealiseerd zijn."