Groevenbeek blij met geld voor sportzalen

Update Bezoeker van sauna Zwaluwhoeve in Hierden overlijdt

4 juli In sauna de Zwaluwhoeve in Hierden is maandagavond een bezoeker overleden. De man is een natuurlijke dood gestorven, bevestigt woordvoerster Hester van den Bos van moederbedrijf International Wellness Resorts (IWR) uit Emst nu.