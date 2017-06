Halve ton voor een vaatje haring

Enige coffeeshop West-Veluwe sluit

7:17 Coffeeshophouder Celal Görgen in Harderwijk sluit per direct zijn zaak Liberty in de Vijhestraat in Harderwijk. De ondernemer is boos omdat burgemeester Harm-Jan van Schaik de gedoogvergunning heeft ingetrokken en niet bereid is tot een compromis met Liberty.