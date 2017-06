Harderwijker kan ook op zaterdag terecht voor zijn paspoort of rijbewijs

De Stadswinkel in Harderwijk, waar men terecht kan voor onder meer rijbewijzen en paspoorten, gaat in het vernieuwde stadhuis ook op zaterdag open. De dienstverlening is die dag niet volledig gelijk aan doordeweekse dagen. Het aantal producten is beperkter.

Met de zaterdagopenstelling wordt gehoor gegeven aan een motie van CDA en VVD, die unaniem gesteund is tijdens de raadsvergadering op 23 februari. Met de extra openingstijden wordt het voor werkenden makkelijker om een rijbewijs of paspoort aan te vragen. Bovendien sluit het stadhuis hiermee aan op de openstelling van de bibliotheek, die ook zijn intrek neem in het gerenoveerde gebouw. De bieb is op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend. De dienstverlening van de gemeente gaat deze tijden ook hanteren.

Eerst als proef

Vooralsnog gaat het om een proef van 1 jaar, die mogelijk op 1 november ingaat. Voor de zaterdagopenstelling zijn drie varianten onderzocht, waarbij de voorkeur is uitgegaan naar het aanbieden van een beperkt aantal producten en diensten. Te denken valt aan de aanvraag van paspoorten en rijbewijzen, uittreksel BRP, parkeervergunningen en afgifte van rijbewijzen en identiteitsbewijzen. Deze optie kost de gemeente 85.750 euro per jaar. Dat zijn de kosten voor een bezetting van in totaal zes medewerkers. Met dat aantal is het mogelijk om twee balies te openen, beveiliging aanwezig te hebben en de receptie te bemensen.

Alleen gastvrouw

De variant waarbij alles mogelijk is wat op een doordeweekse dag ook kan, zou 341.000 euro per jaar gaan kosten. In dat geval hadden elke zaterdag 23 medewerkers in dienst moeten zijn. Goedkoper had ook gekund (25.500 euro per jaar), maar dan zou alleen een gastvrouw/heer aanwezig kunnen zijn voor het beantwoorden van eenvoudige vragen en hulp bij het digitaal aanvragen van producten.