Her en der avondvierdaagses afgelast vanwege onweer

De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) adviseert om de Avondvierdaagse vanavond af te gelasten vanwege de warmte en het verwachte onweer. In meerdere plaatsen in de regio start vanavond het jaarlijkse wandelfeest.

,,Wij adviseren lokale organisaties geen enkel risico te nemen", stelt een woordvoerder van de KWBN. Die nemen uiteindelijk de beslissing.

Het is tegen 13.00 uur ruim 27 graden en vanavond wordt onweer verwacht. Met name dat laatste is reden genoeg de tochten te annuleren.

Meppel

Uit voorzorg heeft de organisatie van de avond4daagse in Meppel de start vandaag afgeblazen. Dat doet de organisatie op advies van de Wandelbond. De start zou vanavond vanaf het Kerkplein zijn.

Hasselt

Het is momenteel nog niet bekend of de avondvierdaagse in Hasselt vanavond is afgelast.

Nunspeet

De organisatie van de vierdaagse in Nunspeet is helder: vanavond wordt er niet gelopen. De vierdaagse wordt dus een driedaagse, want het defilé op donderdag ligt al vast bij de gemeente. Dat laat Andries Barneveld weten namens de organiserende Gymvereniging Nunspeet. Elk jaar doen er rond de 1400/1500 wandelaars mee in Nunspeet.

Harderwijk

Het bestuur van de Avondvierdaagse in Harderwijk heeft besloten de eerste avond af te gelasten in verband met de weersverwachtingen. ,,Vanavond is wel het startbureau geopend om wandelaars de gelegenheid te geven om zich alsnog in te schrijven. Zegt het voort,'' meldt Hans Blijleven via de Facebookpagina van de vierdaagse.

Elspeet

Het is momenteel nog niet bekend of de avondvierdaagse in Elspeet vanavond is afgelast.

Zutphen en Ruurlo

In Zutphen en in Ruurlo staat vanavond ook de start van de avondvierdaagsen op het programma. Vooralsnog lijken beide door te gaan, maar rond 16 uur valt de beslissing op basis van de weersverwachting die dan actueel is.

