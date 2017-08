'Ik kan ze toch niet anderen kapot laten rijden?’

Het kon niet uitblijven, zegt Floriana van Noort (45). Er moest wel een keer een ernstig ongeluk gebeuren. Daarom is ze ook zo boos. Zo boos dat haar waarschuwingen wel worden aangehoord door politie en gemeente, maar dat er eigenlijk niet veel verandert.

Racebaan

Net als veel andere bewoners van de Hoofdweg en de Selhorstweg ziet ze het vaak genoeg gebeuren, auto’s die veel te snel door de straat scheuren. Niet voor niets spreken ze van een racebaan, vooral in de avonduren en in de nacht. Ook de BMW die maandagavond de overstekende Remco Andringa op zijn fiets schepte toen hij de Hoofdweg over wilde steken, reed waarschijnlijk veel harder dan de toegestane vijftig kilometer per uur. Hoeveel harder moet nog blijken uit onderzoek. ,,Ik had diezelfde auto zondag nog voorbij zien komen. Kijk, ik heb het nummerbord hier staan. Dat is hetzelfde.’’

Schrijfblokje

In haar schrijfblokje schrijft ze de kentekens en types op van de auto’s die veel te hard voorbijkomen. En op haar telefoon heeft ze filmpjes van motoren, quads en auto’s die volgens haar maling hebben aan de snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur; laat staan die van dertig, ter hoogte van haar woning. En zelfs na het dodelijk ongeluk van maandag kwamen dinsdagavond alweer snelle auto’s voorbij. ,,Ze leren het gewoon nooit.’’

Ze geeft haar informatie door aan de wijkagenten, de meldkamer van politie en de gemeente. Ze uit haar ongenoegen dat er te weinig aan wordt gedaan. Met maar één doel. ,,Wat ik wil is veiligheid.’’

Verkeerstellingen

Maar uit verkeerstellingen, snelheidsmetingen en het aantal geregistreerde ongelukken komt de T-kruising van de Hoofdweg en de Van Maerlantlaan niet naar voren als locatie waar maatregelen nodig zijn, zegt Hans van der Veen, adviseur verkeer en vervoer van de gemeente Harderwijk. Dat wordt 24 uur, zeven dagen per week bijgehouden. De weg is in 2000 ‘duurzaam veilig’ ingericht, met middenberm en rotondes. 85 procent van de auto’s houdt zich aan de maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur en daarmee voldoet de weg aan de landelijke normen. Verder is gekeken naar verkeersonveilige gevoelens, maar ook daarbij is deze locatie niet genoemd. De kruising komt niet eens voor in het gemeentelijk veiligheidsplan. ,,Maar’’, zegt Van der Veen, ,,op de Hoofdweg mag wel vijftig kilometer per uur worden gereden. Dat is best hard. Dat vraag een bepaalde alertheid, van automobilisten en van fietsers en wandelaars.’’

Bekend bij politie

Wel is bij gemeente en politie bekend dat er in de avond en nacht soms erg hard wordt gereden op de Hoofdweg en de Selhorstweg, waar Floriana van Noort woont. Er is volgens woordvoerster Esther Naber van de politie geen sprake van een ‘groepje’ notoire hardrijders, maar er zijn inderdaad ‘ook in Harderwijk wel mensen die het leuk vinden om heel hard te rijden’, zegt ze. Net als elders.

Ze erkent dat de politie ‘niet overal en altijd’ kan controleren. En het is niet zo dat de politie actie kan ondernemen op basis van kentekens die worden gemeld, zoals Floriana van Noort doet. ,,De politie moet zelf de overtreding constateren.’’