Veel avondvierdaagses afgelast vanwege onweer

UpdateDe Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) adviseert om de Avondvierdaagse vanavond af te gelasten vanwege de warmte en het verwachte onweer. In meerdere plaatsen in de regio start vanavond het jaarlijkse wandelfeest.

,,Wij adviseren lokale organisaties geen enkel risico te nemen", stelt een woordvoerder van de KWBN. Die nemen uiteindelijk de beslissing.

Het is tegen 13.00 uur ruim 27 graden en vanavond wordt onweer verwacht. Met name dat laatste is reden genoeg de tochten te annuleren. Weerplaza raadt ondertussen aan vooral niet te haastig te beslissen.

Meppel

Uit voorzorg heeft de organisatie van de avond4daagse in Meppel de start vandaag afgeblazen. Dat doet de organisatie op advies van de Wandelbond. De start zou vanavond vanaf het Kerkplein zijn.

Hasselt en Sint Jansklooster

Sint Jansklooster neemt de beslissing om 17.00 uur, Hasselt om 18.00 uur. In beide plaatsen houden ze de ontwikkeling van het weer nauwlettend in de gaten.

Nieuwleusen

De stichting Sportief Nieuwleusen heeft de start van de avondvierdaagse voor vanavond afgelast. ,,We nemen het zeker voor het onzekere'', aldus woordvoerder Edwin Brinkman. ,,Als er onweer losbarst, dan wil je echt niet met 500 kinderen onderweg zijn." De organisatie heeft het besluit genomen in overleg met de politie en de wandelbond waarbij ze is aangesloten. Brinkman zegt van de zijde van de scholen in Nieuwleusen positieve reacties te hebben ontvangen na het besluit. Nieuwleusen heeft dit jaar dus een wandeldriedaagse, met donderdagavond de grote intocht.

Nunspeet

De organisatie van de vierdaagse in Nunspeet is helder: vanavond wordt er niet gelopen. De vierdaagse wordt dus een driedaagse, want het defilé op donderdag ligt al vast bij de gemeente. Dat laat Andries Barneveld weten namens de organiserende Gymvereniging Nunspeet. Elk jaar doen er rond de 1400/1500 wandelaars mee in Nunspeet.

Harderwijk

Het bestuur van de Avondvierdaagse in Harderwijk heeft besloten de eerste avond af te gelasten in verband met de weersverwachtingen. ,,Vanavond is wel het startbureau geopend om wandelaars de gelegenheid te geven om zich alsnog in te schrijven. Zegt het voort,'' meldt Hans Blijleven via de Facebookpagina van de vierdaagse.

Ermelo

Even voor 4 uur kwam het bestuur van de Avondvierdaagse in Ermelo met het volgende bericht: ,,Na telefonisch overleg met de weerkamer van het KNMI heeft het bestuur in Ermelo besloten om vanavond niet te starten. We vinden het erg jammer, maar we kunnen het risico niet nemen. We zien jullie morgen!"

Zutphen

De organisatie van de wandelvierdaagse in Zutphen wachtte tot 16.00 uur voordat ze een beslissing nam. De start van de vierdaagse is tóch afgelast, meldt wandelsportvereniging Shrewsbury op de Facebookpagina: ,,Helaas hebben we moeten besluiten om vanavond niet te starten! [...] Op dit moment is er nog niet veel te zien op buienradar, maar onweer kan snel opkomen. Net zoals vorig jaar kiezen we voor de veiligheid van de kids, begeleiders en vrijwilligers.''

Ruurlo

De jaarlijkse Avondwandelvierdaagse van Jong Gelre Ruurlo gaat vanavond in verband met de te verwachten weersomstandigheden niet van start. De organiserende jongerenvereniging Jong Gelre Ruurlo wil geen enkel risico nemen. ,,We hebben nadrukkelijk de website van Buienrader.nl geraadpleegd. De ontwikkeling van onweersbuien is onvoorspelbaar. Het is daarom niet verantwoord om de wandelaars van start te laten gaan. Ook hebben we het advies van de Koninklijke Wandelbond, die adviseerde om scholen niet mee te laten doen aan de vierdaagsen, nadrukkelijk mee laten gelden. Het gros van de deelnemers bestaat bij ons namelijk uit leerlingen van de vier Ruurlose basisscholen”, zo verklaart Twan van den Berg namens Jong Gelre.

Driedaagse van Mariënheem

De organisatie van de Wandel3daagse Mariënheem volgt het advies van de Koninklijke Wandelbond Nederland op en maakt er een tweedaagse van. Dinsdag- en woensdagavond hoopt de organisatie de wandelingen over 5 en 10 km wel door te kunnen laten gaan.

