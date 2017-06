Martijn Pijnenburg (29) is jongste lijsttrekker ooit in Harderwijk

Hij is jong, bruist van energie en is unaniem gekozen als lijsttrekker door de leden van D66 in Harderwijk en Hierden. In de afgelopen jaren zette hij zich al in voor een realistisch softdrugsbeleid, starters op de woningmarkt en een betere bereikbaarheid van Harderwijk. Nu neemt hij het stokje over van zijn voorganger Hans Nijman.

Martijn Pijnenburg (29) is ermee de jongste lijsttrekker ooit in Harderwijk.

Te jong of oud genoeg?

,,Oud genoeg. Kijk naar Macron, de Franse president: hij is 39. En als je op die leeftijd president van Frankrijk kan worden, dan moet je toch op z’n minst lijsttrekker in Harderwijk kunnen zijn op je negenentwintigste. Tijden veranderen en de tijd in Harderwijk verandert net zo snel mee. Steeds meer jonge mensen beginnen zich te mengen in de politiek en krijgen een belangrijke rol in de stad. Onze achterban is jong en daar past een jonge lijsttrekker bij.’’

Wat mogen Harderwijkers verwachten van zo’n jonge lijsttrekker?

,,Ik wil de stad klaarstomen voor de toekomst. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Want als we daar niets aan doen, hebben we helemaal geen toekomst. Er wordt nog teveel gedacht dat verduurzaming ten koste gaat van de economie, maar dat is niet zo. Als je het nu niet doet, krijg je de rekening over twintig jaar. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren die hier willen blijven wonen, die kans ook krijgen. Daarvoor is een goede verbinding naar de grote steden nodig, zodat reizen heen en weer gemakkelijker is. Anders loopt de stad op den duur leeg.’’

Wat mag er veranderen in Harderwijk?

,,De koopzondag moet er komen. Het Dolfinarium en de horeca zijn op zondag open, maar de winkeliers mogen die dag niets. Ik vind vrijheid van geloof belangrijk, maar wat nou als je dat geloof niet aanhangt? Dan moet je ook kunnen doen en laten wat je wilt. Harderwijk is een stad die zaterdag en zondag toeristen trekt. Ik woon zelf in de binnenstad en ik zie mensen op zondag kafferend door de straten lopen omdat er niets te doen is. Dat Harderwijk nog steeds geen koopzondag heeft, geeft pijnlijk weer hoe mensen over vrijheid denken.’’

Hoe ziet Harderwijk er over tien jaar uit?