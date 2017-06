Meer leslokalen voor Harderwijkse CCNV door groei leerlingenaantal

Oprichter van Harderwijks bedrijf Schuuring overleden in Putten

27 juni Aart Schuuring is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden in Putten. De geboren Harderwijker en oprichter van het gelijknamige bedrijf woonde lange tijd in Ermelo. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in verbindingstechniek voor energie en telecom draagt tegenwoordig de naam Allinq.