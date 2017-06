MijnStJansdal heeft 10.000 gebruikers

Ziekenhuis St Jansdal introduceerde 1 oktober het portaal voor alle patiënten van het ziekenhuis. Negen maanden later maken 10.000 patiënten gebruik van MijnStJansdal. Het ziekenhuis in Harderwijk stond donderdag bij die mijlpaal stil. Meneer Vos (71) werd in het zonnetje gezet.

De ene patiënt waardeert het, de ander vindt het niet meer dan normaal en er zijn ook patiënten die er terughoudend in zijn. Ook voor zorgverleners is het wennen dat patiënten via het patiëntenportaal MijnStJansdal kunnen meekijken in (een deel) van hun medisch dossier, zo laat het ziekenhuis weten in een persbericht.

Alle patiënten van Ziekenhuis St Jansdal kunnen via het patiëntenportaal op elk moment in een beveiligde digitale omgeving een deel van hun medisch dossier inzien. Ze kunnen onder andere afspraken maken en annuleren, afspraken en gesprekken voorbereiden, uitslagen inzien, medicatieoverzichten bijwerken en digitaal contact hebben met hun zorgverleners. Ook is het mogelijk iemand te machtigen voor inzage in hun dossier.

Ton Hafkamp, ad interim directeur met ICT in zijn portefeuille, vindt dat het ziekenhuis met MijnStJansdal iets bijzonders biedt aan patiënten. ,,Het is een middel waarmee wij daadwerkelijk invulling geven aan patiëntenparticipatie. Wij zijn begonnen met het overbruggen van de informatiekloof tussen patiënt en zorgverleners. Wij zien onze patiënten als eigenaar van hun gegevens, als eigenaar van het eigen dossier en als regievoerder van de eigen gezondheid. Als ziekenhuis willen wij de patiënt in staat stellen meer regie te voeren over zijn of haar gezondheid, waarbij wij volkomen transparant willen zijn.”