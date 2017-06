Ook in weekend gratis parkeren in Houtwalgarage Harderwijk

De meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met gratis parkeren in het weekend in de overdekte garage, een voorstel dat was ingediend door de VVD, D66 en Gemeentebelang.

Geen aanleiding

Het college van burgemeester en wethouder is minder enthousiast over uitbreiding van het gratis parkeren. ,,De Houtwalgarage kent op zaterdagen al een bezetting van om en nabij de tachtig procent. Dat is veel. Wij zien daarom geen aanleiding om het gratis parkeren uit te breiden naar het weekend", stelt wethouder Jeroen de Jong.

Ook de extra kosten die het voorstel met zich meebrengt, 136.000 euro per jaar, zijn voor het college reden om het plan te ontraden.

Voet bij stuk

De initiatiefnemers houden voet bij stuk. Zij wijzen op het rapport over de binnenstad dat vorig jaar is opgesteld door onderzoeksbureau BRO. Daarin wordt aanbevolen om het betaald parkeren in en rond het centrum van Harderwijk de komende jaren geleidelijk af te bouwen en in de toekomst misschien zelfs helemaal gratis te maken. Dat moet de aantrekkingskracht van de binnenstad vergroten.

,,We willen nu doorpakken", aldus Bert van Bijsteren, fractievoorzitter van de VVD. ,,De bezwaren van het college zijn duidelijk, maar het is wat ons betreft tijd om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van BRO."

De ChristenUnie is eveneens tegen. ,,Er is op zaterdagen nu al sprake van een enorme verkeersdrukte rondom de Houtwalgarage", aldus fractievoorzitter Marcel Companjen. ,,Door twee uur gratis parkeren in te voeren, wordt dat alleen maar erger."