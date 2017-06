Oprichter van Harderwijks bedrijf Schuuring overleden in Putten

Aart Schuuring is zaterdag op 84-jarige leeftijd overleden in Putten. De geboren Harderwijker en oprichter van het gelijknamige bedrijf woonde lange tijd in Ermelo. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in verbindingstechniek voor energie en telecom draagt tegenwoordig de naam Allinq.

Aart Schuuring startte het bedrijf in 1962, nadat hij daarvoor een aantal jaren bij de toenmalige PTT had gewerkt. Samen met zijn zwager Jan Hagen, bouwde hij het bedrijf op. Het bedrijf Allinq is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf van rond de 700 medewerkers, met vestigingen in Nederland, Duitsland, België en sinds kort ook in Ierland.

Sociaal en vriendelijk

Vanaf 1994 droeg Aart Schuuring het bedrijf over aan zijn zoon Jan. Passend binnen de ontwikkelingen van het bedrijf heeft deze het bedrijf in 2008 verkocht aan Stichting Wees een Kans. Deze stichting is gericht op het helpen van de vele kansarmen in Ethiopië, Uganda en Tanzania.

Schuuring stond bekend als een sociale en vriendelijke man, die veel mensen heeft geholpen. Hij heeft zich ingezet voor veel Harderwijkse initiatieven.

Voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Harderwijk heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Meerdere malen als diaken, maar ook als voorzitter van de commissie van beheer. Onder zijn leiding werd eind jaren tachtig een nieuwe kerk in Zeewolde gebouwd en werd het Flaes en Brunjes orgel aangekocht en ingebouwd in de kerk in Harderwijk.

Jarenlang was hij ook bestuurslid van het interkerkelijk koor in Harderwijk.