Piet Schrijvers verrast Ronald Giphart en Kluun in Harderwijk

Harderwijkse kroegen willen uurtje langer doorgaan

30 juni De kroegen in de Vijhestraat en Bruggestraat in Harderwijk willen doordeweeks een uurtje langer door kunnen gaan. Vanuit de gezamenlijke horeca is daarom een verzoek neergelegd bij burgemeester Harm-Jan van Schaik. Die is zich er nu over aan het beraden.