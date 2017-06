Steeds minder discotheken in Gelderland

Goed zoeken

Vijftien tot twintig jaar geleden waren discotheken nog ongekend populair. De Stunt in Epe, Starlight in Nijkerkerveen, d'Aesculaap in Heerde; deze uitgaansgelegenheden trokken wekelijks duizenden bezoekers. Anno 2017 moet je in deze regio echter goed zoeken naar discotheken. Harderwijk heeft nog Harder's Plaza, maar die gaat eind dit jaar de deuren sluiten. Daarmee wordt de spoeling in dit gebied wel erg dun. De enige traditionele disco die overblijft, is The New Break in 't Harde.