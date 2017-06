Strandeiland Harderwijk wordt vernieuwd

Het Strandeiland is in het voorjaar van 2013 geopend. We zijn inmiddels bijna vijf jaar verder en daarom vindt het Harderwijkse college van burgemeester en wethouders het hoog tijd worden dat het stadsstrand verder vorm wordt gegeven. Met name het grasheuveltje achter bar-restaurant Walhalla is nog erg kaal. Om die reden is besloten de heuvel op te hogen, waardoor een uitzichtlocatie ontstaat. Het heuveltje had overigens een meter hoger moeten worden. Na bezwaren van de Klankbordgroep Waterfront, is echter besloten om daar van af te zien.