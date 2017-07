Talent ontpopt zich bij Podiumspektakel

Drie avonden was het het parkeerterrein Kloosterplein in Harderwijk niet gevuld met auto's, maar met mensen. Ruim duizend per avond. Allen keken zij naar het Podiumspektakel. Geen theater op het podium maar op de straatstenen, begeleid door een orkest. Fred Kappers, voorzitter van de organiserende stichting, kijkt terug op een tweede succes van het evenement.

Zijn er duidelijke verschillen te benoemen ten opzichte van de eerste editie twee jaar geleden?

,,Het verhaal was nu veel complexer dan de eerste keer. Dat is een risico, maar van verschillende mensen uit het publiek heb ik begrepen dat het goed te volgen was. Dat is een compliment aan de regisseur. Door met verschillende kleuren te werken is het stuk duidelijk neer gezet."

Is het aantal bezoekers ook toegenomen?

,,Ja, we hadden er nu aanzienlijk meer dan bij de eerste keer. Op de laatste avond hebben we zelfs nog een stoel moeten bijzetten omdat er onvoldoende plek was. We hebben bij de kassa ook echt mensen weg moeten sturen."

Zo'n succes vraagt om nog een herhaling, toch?

,,Momenteel ben ik helemaal leeg en op en ben ik daar nog niet mee bezig. De afgelopen week heb ik gemiddeld drie uur per nacht geslapen. Eerst maar eens de boekhouding doen. Want voor een volgende editie moet je wel startgeld hebben. Ik denk wel dat we positief gedraaid hebben. Een derde editie over twee jaar ligt in de verwachting. Het geeft iedereen zo veel plezier en energie."

Als het publiek zo massaal toestroomt, is het dan een idee om het stuk de volgende keer vier keer op te voeren?

,,Een vierde avond is logistiek heel lastig. De opbouw van het podium kan niet eerder dan op maandag beginnen. Op donderdag ben je pas zo ver om de eerste voorstelling te kunnen doen. Dan zou je de zondag er aan moeten toevoegen. Voor mij en de gemeente geen probleem. Maar er zijn spelers en vrijwilligers die al hebben aangegeven dat niet te zien zitten. De enige uitbreiding waar we aan zouden kunnen denken, is een grotere tribune."

Heeft dit Podiumspektakel verder nog iets in beweging gezet?