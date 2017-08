video Wie wil een Tiny House in Harderwijk?

14:59 De kans is groot dat er in Harderwijk meerdere Tiny Houses gaan komen. De gemeente is bereid om te onderzoeken wat een goede plek zou kunnen zijn voor die kleine duurzame huisjes. Ook wil de gemeente graag in contact komen met mensen die bereid zijn om in zo'n huisje te gaan wonen.