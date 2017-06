'Voorzitter Turkse moskee achtervolgd op Harderwijks fietspad'

video Harderwijkse zelfverdedigers naar finale Holland's Got Talent

17 juni Het team Kempo Kuntao Nederland uit Harderwijk heeft met een demonstratie van hun zelfverdedigingssport de finale bereikt van Holland's Got Talent. Eerder verdiende zij in een voorronde al het Golden Tocket, waarmee ze direct doorgingen naar de halve finale. Die was vrijdagavond te zien op televisie.