Wie wil een Tiny House in Harderwijk?

Medewerkers Tuunte kunnen doorwerken met behoud van salaris

16:51 De 250 medewerkers van het failliete Tuunte kregen vrijdag een ontslagbrief in de bus. Met UWV is geregeld dat ze vooralsnog met behoud van salaris doorwerken in de ruim veertig winkels waarvan tien in het verspreidingsgebied van de Stentor.