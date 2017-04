Bevaarbaar Apeldoorns kanaal nog niet van de baan

Definitief de stekker uit het project trekken was echter woensdag nog een stap te ver. Over twee weken komt het kanaal weer aan de orde. Mogelijk komt er nog een idee om het plan vlot te trekken. Daar houdt Wapenveld zich nu aan vast. ,,We zijn tevreden met de uitkomst van het debat in de commissie ruimtelijke ordening van Provinciale Staten. Die hebben nu zelf de regie genomen en ook duidelijk gemaakt dat partners nog één kans krijgen”, reageert Roel Docter namens de Stichting Recreatie Wapenveld, de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging Wapenveld. Deze organisaties trekken samen op rond het Apeldoorns kanaal.

De Statencommissie sprak over de problematiek naar aanleiding van een debatverzoek van de ChristenUnie. Fractievoorzitter Pieter Plug kwam met dat verzoek nadat de Stuurgroep Veluwekroon begin febuari liet weten dat de ambitie van een bevaarbaar kanaal onhaalbaar is. Als voorbereiding op het debat in PS werd op 8 februari in De Heerd in Heerde een rondetafelgesprek gehouden. Na een uitvoerig debat werd woensdag besloten dat PS de tijd willen nemen om een onderzoeksopdracht aan Gedeputeerde Staten te formuleren over de functie en de toekomst van het gehele Apeldoorns Kanaal.