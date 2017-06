Centrum Hattem vol kunst

Keramiek, glas, papier of hout: van bijna alles kan kunst gemaakt worden. Dat is zaterdagmiddag in het centrum van Hattem ook zichtbaar, als zo’n vijftig kunstenaars hun werken rondom de Grote Kerk tentoonstellen aan het publiek. Een betere plek dan de historische binnenstad van Hattem is er dan eigenlijk ook niet te bedenken voor de 11e editie van de Kunstmarkt.

Vlakbij de kerk staat schildergraficus Inge in ’t Hout bij haar kraam. Zij was het die ooit voorstelde om een kunstmarkt te beginnen. ,,Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en kwam er toen achter dat hier nog geen kunstmarkt was. Toen zijn we in Hattem begonnen. We hebben al een paar jaar zo’n vijftig kunstenaars en dat is meer dan genoeg.”

Edward Otten is één van de deelnemers. De houtkunstenaar uit Zwolle is alle keren van de partij geweest in Hattem. ,,En ik heb er nooit spijt van gehad. Meestal zit ik in het westen van het land, dus voor mij is het een soort thuiswedstrijd, een uitje.”

Artiesten uit het hele land

De Kunstmarkt trekt al jaren artiesten uit het hele land. Zo ook Aly van der Woude uit Castricum (nabij Alkmaar). ,,Ik heb de rit in meerdere fase gemaakt. We hebben een huisje in Gelderland”, legt de maakster van schilderijen uit. ,,Het is mijn tweede keer hier, het is me vorig jaar goed bevallen. Voor mij is een kunstmarkt vooral leuk voor de reacties. Vaak laat ik hier ook nieuwe werken zien.”