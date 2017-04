Gemeente Hattem laat hoge drempels Hogenkamp voorlopig ongemoeid

Deze maand vindt een derde serie tellingen en metingen plaats. Begin maart is er een informatieavond voor de buurtbewoners. Tijdens deze avond wordt het proces van de evaluatie en de enquête besproken. De enquête zelf wordt begin april onder de buurtbewoners afgenomen. In mei zijn de resultaten bekend en worden deze gedeeld met de buurt. In juni volgt dan een advies aan het college over eventuele maatregelen. ,,We zitten dus in het najaar voor er daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Dit stelt me echt teleur’’, zegt CDA-fractievoorzitter èn wijkbewoner Teun Juk. Hij heeft de afgelopen maanden diverse keren bij het college aangedrongen op maatregelen op korte termijn. ,,Ik ga binnenkort met wethouder Jan van der Heeden in gesprek. Ik begrijp best dat je het zorgvuldig wil aanpakken maar dit duurt toch veel te lang. Je hoeft toch geen half jaar over drie metingen te doen’’, vraagt Juk zich hardop af.