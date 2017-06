Landbouwgrond Hattemerpoort wordt natuur

Volledig scherm Ina en Hendrik van den Esker tussen hun koeien. Op de achtergrond wordt landbouwgrond afgegraven. Met de grond wordt een oude oeverwal hersteld. © Vakfoto Van Der Beek

Vorige week is in de uiterwaarden een begin gemaakt; tien hectare landbouwgrond van de familie Van den Esker aan de Beltweg wordt natuur. Hun grond is een deel van de Hattemerpoort, een ecologisch en landschappelijk waardevol gebied als overgang tussen Veluwe en IJssellandschap. In totaal wordt 120 hectare landbouwgrond omgezet in natuur. Als ze bij Van den Esker klaar zijn, is pakweg een derde daarvan gereed.

Afgravingen

Een kwart van de tien hectare van Van den Esker wordt sinds vorige week afgegraven. "En dan gaan we kijken wat er op komt", zegt Hendrik van den Esker, die alvast een voorschot neemt: "Kievitsbloem, koekoeksbloem." Of, zoals zijn vrouw zegt: "We gaan ervoor zitten." Met de afgegraven grond wordt elders in het gebied een ouder oeverwal hersteld.

Joost Reijnen van de Gelderse Natuur en Milieufederatie hoopt dat eind dit jaar of anders begin volgend jaar de volledige 120 hectare is omgevormd tot natuur. Daarnaast spelen er nog andere ontwikkelingen in het gebied. "Zoals bijvoorbeeld Ennerveld, dat sinds vorig jaar in andere handen is", zegt Reijnen. "Maar omdat dat midden in Natura 2000 gebied is, is het passen en meten. De plannen worden nu gemaakt."