Politiek Hattem wil meewerken aan pilot over auto's op de Markt

Politiek Hattem is bereid mee te werken aan een pilot om permanent autoverkeer over de Markt mogelijk te maken.

Een meerderheid van de raadscommissie Algemene en Ruimtelijke Zaken wil meewerken aan een proef om permanent autoverkeer rondom de Grote Kerk mogelijk te maken. Ondernemersvereniging HAVO stelt voor de pilot tijdens de zomermaanden te houden. De Hattemse winkeliers willen meer mogelijkheden voor kort parkeren in de binnenstad omdat hun omzet daarvan afhankelijk is, zo stellen zij. Het college is -net als vorig jaar- van plan om vanaf 1 mei het gebied rondom de Grote Kerk dagelijks tussen 12 en 17 uur af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer.

Economische gevolgen

Volgens de middenstand heeft afsluiting verstrekkende economische gevolgen en hebben zij vorig jaar zomer hun omzet fors zien dalen. VVD, D66 en ChristenUnie zijn bereid om mee te werken aan de pilot. ,,We hebben een prachtig vernieuwd stadscentrum. De toeristen zijn vol lof. Maar net zo belangrijk is dat de Hattemers en de middenstand ook trots zijn. We zijn bereid mee te werken aan een pilot’’, aldus Arjan Hof namens de VVD. Ook D66 wil meewerken aan de proef.

Fractievoorzitter Erik Kort ziet als bijkomend voordeel dat de Kerkhofstraat vanaf de Ridderstaat dan weer eenrichtingsverkeer kan worden. ,,Als autoverkeer op de Markt ook tijdens de zomer mogelijk is, zijn de parkeerplaatsen op de Kerkhofstraat goed bereikbaar en is tweerichtingsverkeer niet langer nodig. De Kerkhofstraat is daar eigenlijk veel te smal voor.’’

De PvdA is minder enthousiast. De sociaal-democraten missen in het voorstel een onderbouwing van de vermeende inkomstenderving. ,,De winkeliers hangen alles op aan het afsluiten van de Markt voor autoverkeer. Maar ik lees nergens iets over de toename van internetaankopen of over de samenstelling van het winkelbestand in de stad. Ik waag te betwijfelen of de bereikbaarheid van negen parkeerplaatsen de inkomstenderving van de winkeliers opheft’’, aldus Wieneke van Regteren.

Ook het CDA vraagt om een gedegen onderbouwing. De ChristenUnie vindt de pilot daarentegen een goed plan. Wel doet Jacobien van der Worp de suggestie om vooraf te bepalen wanneer de proef als geslaagd kan worden geacht. En pleit ze voor voldoende fietsparkeerplekken in de stad. ,,Misschien wel bewaakt. Mensen hebben tegenwoordig zulke dure fietsen.’’

Advies