Van Gelder zet nieuw bedrijfspand neer in Wezep Noord

Het in 1979 opgerichte bedrijf in houthandel heeft zich de laatste jaren met succes gericht op de verkoop via internet. De huidige locatie aan de Voskuilerdijk in Hattemerbroek kon de groei van de firma niet meer aan. In het nieuw te bouwen magazijn aan de Rondweg in Wezep komt daarom de webshop-voorraad te liggen.

Oplossing

,,De groei betekent dat wij een grotere voorraad moeten aanhouden, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in ruimtegebrek en overlast. Hiervoor moesten we een oplossing vinden. Wij voelen ons sterk verbonden aan de gemeente Oldebroek. Hierdoor is de keuze voor Bedrijventerrein Wezep Noord een logische keuze”, legt directeur Van Gelder uit. ,,Aan de huidige verkooplocatie verandert niets, klanten blijven daar welkom.”