Waarom is er zo weinig vertier langs het Apeldoorns Kanaal?

Het geld is erom het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te maken. De wens ook, want er is bar weinig vertier langs de oevers. Waarom lukt het niet?

Dat er op het Apeldoorns Kanaal dringend behoefte is aan meer reuring, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Niet voor niets wordt al decennia gesproken over het opnieuw bevaarbaar maken van de gehele waterweg, die zich uitstrekt van Dieren tot Hattem. Dat streven is tot dusver echter te ambitieus gebleken. Maar er zijn meer mogelijkheden om te zorgen voor leven in de brouwerij, vinden de ondernemers die zich hebben gevestigd aan de oevers van het Apeldoorns Kanaal.

Mijn tocht langs de 52 kilometer lange waterweg begint in Dieren, op het meest zuidelijk gelegen puntje. Via Apeldoorn, Epe en Heerde eindigt de rit in Hattem. Daar mondt het kanaal namelijk weer uit in de IJssel. In Dieren draai ik de Kanaalweg op, die de route van de waterweg op de voet volgt. Wat direct opvalt is hoe bar weinig er valt te beleven langs de oevers. Pas na elf kilometer rijden dient het eerste recreatiebedrijf zich aan: camping De Bosgraaf in Lieren.

Het kanaal barst van de potentie, vindt de campingeigenaar Marjella van Gulick. ,,Neem een voorbeeld aan Friesland. Zorg ervoor dat allerlei soorten bootjes het kanaal over kunnen steken. Meer reuring is immers altijd welkom, en die creëer je zo." Volgens Van Gulick heeft zij er zelf niet direct profijt van. ,,Booteigenaren komen namelijk toch niet bij ons overnachten. Maar het komt de aantrekkelijkheid van de regio ten goede."

Sluizen en bruggen

Er wordt al jaren gesproken over het opnieuw bevaarbaar maken van het complete Apeldoorns Kanaal. Het geld om alle obstakels te verwijderen, op te hogen of beweegbaar te maken is in principe voorhanden. Het is de exploitatie waar de schoen wringt. Sluizen en bruggen beweegbaar maken kost geld, en niet alleen eenmalig. Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland of er partijen zijn, naast gemeenten en het waterschap, die een financiële bijdrage willen leveren. In het najaar moet duidelijk worden of deze zoektocht iets heeft opgeleverd.

Pontje

Een paar kilometer verderop stuit ik op de restaurant de Roseboom. Op het terras zitten eigenaren Rene Giling en Mariska Roseboom. Het stel heeft er geen bezwaar tegen om de portemonnee te trekken als dat de levendigheid op het kanaal ten goede komt. ,,Daar valt altijd over te praten", zegt Giling. ,,Wij profiteren daar immers ook van." Het restaurant ligt direct aan Kanaal Zuid, een drukke weg waar 80 kilometer per uur mag worden gereden. Het fietspad dat parallel loopt aan het kanaal, ligt aan de andere kant van het water. ,,In het verleden lag hier een pontje voor fietsers en wandelaars, maar dat wil de gemeente Apeldoorn niet meer. In combinatie met de autoweg is dat te gevaarlijk. Wel jammer, want daardoor missen we toch een hoop klanten." Giling en Roseboom zouden graag zien dat het kanaal weer bevaarbaar wordt gemaakt. ,,Dat zorgt voor een hoop gezelligheid."

Het kanaal scheert in Apeldoorn langs het centrum. Wie op steenworp afstand van het water wat wil drinken, kan terecht bij De Brugwachter. ,,Als het ons ligt, mogen er wel meer evenementen worden gehouden op het kanaal", reageert de bedrijfsleider. ,,Dat het Drakenbootfestival is verplaatst naar het Zwitsalterrein, is voor ons een groot gemis. We hopen dat er iets voor in de plaats komt."

De tocht gaat verder. Het kanaal meandert door de buitengebieden van Vaassen en Epe, en uiteindelijk beland ik bij restaurant De Brug in Hoorn (gemeente Heerde). Daar tref ik uitbater Ruben Jagersma, die op de parkeerplaats van de zon aan het genieten is. ,,Er wordt veel te moeilijk gedaan over het bevaarbaar maken van het kanaal. Het probleem zou zijn dat er niet voldoende mensen zijn om de bruggen en sluizen te bemannen. Maar laat aanwonenden dat doen, eventueel tegen een kleine vergoeding. Of vrijwilligers uit de omgeving. Die zijn er echt wel te vinden. In Nederland denken we weer teveel in regeltjes. Dat is jammer."

Het Apeldoorns Kanaal eindigt in Hanzestad Hattem. Bootverhuurder Vadesto is al 35 jaar actief op de waterweg. Het bedrijf verhuurt bootjes en kano's en heeft een restaurantgedeelte. Meer vertier en levendigheid op en langs het Kanaal is altijd welkom, zegt eigenaar Bert van der Stoep. Maar de discussie over het bevaarbaar maken van de waterweg, wordt wat hem betreft in de kiem gesmoord. ,,Houd de toegang tot de IJssel gesloten, en maak er het langste recreatiekanaal van Nederland van, alleen bedoeld voor kleinere vaartuigen. Als het kanaal toegankelijk wordt voor grotere boten, kan ik de deuren sluiten. Dan kun je het water niet meer op met de kano of waterfiets. Bovendien is het slecht voor de natuur rondom het kanaal als er telkens grote boten langs blijven varen."