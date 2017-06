De PvdA wil weten hoe Hattem denkt over doorgaand verkeer over de Markt. De sociaal democraten roepen inwoners op hun mening te geven. Zelf zijn ze faliekant tegen de proef die permanent autoverkeer op het marktplein mogelijk maakt.

Wel of geen doorgaand verkeer voor de Grote Kerk langs? De discussie over auto’s op het marktplein in Hattem is in alle hevigheid losgebarsten nadat het college begin deze maand heeft besloten mee te werken aan een proef om permanent autoverkeer over de Markt mogelijk te maken. De pilot is een idee van de Hattemer Ondernemersvereniging (HAVO).

Omzetverlies

De winkeliers willen dat auto’s altijd voor de kerk langs kunnen rijden. Burgemeester en wethouders willen de binnenstad tijdens de zomermaanden tussen 12 en 17 uur afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit door middel van beweegbaar paaltjes op het marktplein. Maar een meerderheid van de raad, inclusief de collegepartijen CDA, VVD en D66, floten het college terug. De afsluiting met paaltjes zou tot omzetverlies bij ondernemers leiden. Na slechts een dag overeind te hebben gestaan, zijn de paaltjes naar beneden gehaald.

De PvdA is faliekant tegen de pilot. De partij is met het college van mening dat een bloeiende en gezellige binnenstad voor ondernemers, bezoekers en bewoners niet afhangt van auto’s die wel of niet voor de kerk langs rijden. ,,We moeten kijken naar de invloed van bijvoorbeeld internetshopping, het aanbod van winkels en het winkelgedrag van de bezoekers’’, licht fractievoorzitter Wieneke van Regteren toe.