Berghuizerbad twee weken dicht in vakantie

Het bestuur van het zwembad laat weten dat de sluiting in de zomervakantie juist een hele bewuste keuze is: ‘We kijken om het zo te doen dat we niet teveel inkomsten mislopen. Daarnaast is er een praktische kant. Er zijn veel huurders die graag zo regelmatig mogelijk willen zwemmen, maar die in de vakantieperiode ook minder aanbod hebben. En dat is in de zomer het geval. Op deze manier kunnen we de financiële ‘schade’ beperken.’ Daar komt nog eens bij dat vrijwilligers en personeel, die het bad het hele jaar draaiende houden, in deze van periode van het jaar op vakantie willen.