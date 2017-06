Bouw nieuwe Aldi in Heerde begonnen

Regenbui zorgt voor problemen bij hoogwatergeul

28 juni Bij de Tolbrug, de ingang van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, ontstond woensdagmiddag even paniek toen door een hevige regenbui de kleilaag aan het begin en eind van de brug wegspoelde. Doordat er de afgelopen tijd erg weinig neerslag is gevallen, waren de pijpjes die het water van de brug moeten afvoeren verstopt geraakt. En daardoor spoelde al het regenwater van de brug af. De kleilaag waarmee de brug is aangesloten op de weg was daar niet tegen opgewassen.