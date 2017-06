Brand richt veel schade aan in woning in Wapenveld

Getuigen meldden na de gebluste brand dat ''alles zwart is in de woning.''

,,De brand ontstond in de keuken. Een blikseminslag is mogelijk de oorzaak geweest van de brand.,'' vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. De woordvoerder vertelt dat er sprake is van flinke rook- en waterschade, maar kon daaraan toevoegen dat de woning zeker niet als verloren moet worden beschouwd.

Andere blikseminslagen

De brandweer had het donderdagavond druk op de Veluwe. Eerder op de avond vond er een bermbrand plaats langs de A28 bij 't Harde. Daar sloeg de bliksem in een boom. Ook een houten woning in Putten kreeg te maken de storm die over Oost-Nederland raasde. Door een blikseminslag ontstond er daar brand in een overkapping.