Brand Wapenveld: Veel schade in woning van eigenaar Las Rosas

Video & UpdateEen woning aan de Bosweg in Wapenveld heeft donderdag te maken gehad met een forse brand. De brand verwoestte grotendeels de woning in het Veluwse plaatsje.

In het huis woont de Zwolse horeca-ondernemer Hendrik Karabagias. Hij was niet thuis, hij is met zijn gezin op vakantie in Zeeland en komt nu terug naar Wapenveld. ,,Ik heb gehoord dat het een redelijk felle brand is geweest die in de keuken de meeste schade heeft aangericht.''

,,De brand ontstond in de keuken. Een blikseminslag is mogelijk de oorzaak geweest van de brand.,'' vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. De woordvoerder vertelt dat er sprake is van flinke rook- en waterschade, maar kon daaraan toevoegen dat de woning zeker niet als verloren moet worden beschouwd. Getuigen meldden na de gebluste brand dat ''alles zwart is in de woning.''

Stekkers

Volgens buurtbewoners moet het wel een blikseminslag zijn geweest. Ze hoorden een harde knal. ,,Voordat we weggingen hadden we wel wat stekkers uit de stopcontacten getrokken voor de zekerheid. De brand zou vooral in de keuken zijn geweest maar is doorgeslagen naar de voorkamer. Daar is redelijk wat schade. Mijn 'Zwolle'-kamer lijkt gespaard te zijn gebleven. Daar liggen al onze fotoboeken, duizenden ansichtkaarten van Zwolle en parafernalia van PEC Zwolle en boeken over Zwolle. Ik hoop dat mijn computeropslag het heeft overleefd. Die stond in de bijkeuken, tegen de keuken aan. Daar staat alles van de afgelopen jaren op opgeslagen. Door een eerdere inbraak heb ik daar gelukkig een back-up van dus ik hoop dat dat allemaal gered is. Gelukkig is ons niks overkomen," aldus uitbater Karabagais

Andere blikseminslagen

De brandweer had het donderdagavond druk op de Veluwe. Eerder op de avond vond er een bermbrand plaats langs de A28 bij 't Harde. Daar sloeg de bliksem in een boom. Ook een houten woning in Putten kreeg te maken de storm die over Oost-Nederland raasde. Door een blikseminslag ontstond er daar brand in een overkapping.

Volledig scherm De brand gebeurde in woning aan de Bosweg in Wapenveld. © Stefan Verkerk / News United