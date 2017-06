Burgemeester gemeente Heerde kondigt vertrek aan

Ze zegt het besluit om de ambtsperiode niet af te maken met pijn in haar hart te hebben genomen. ,,Met heel veel liefde en grote betrokkenheid mocht ik ruim negen jaar dit fantastische ambt vervullen. Een periode waarin wij met elkaar mooie ontwikkelingen hebben gerealiseerd en goede initiatieven hebben genomen. In zo’n tijdsbestek zie je je directe omgeving veranderen en dan komt er een dag dat je je realiseert dat ook jouw rol in dit geheel veranderd is. Met pijn in mijn hart heb ik besloten mijn ambtsperiode niet af te maken'', aldus Pijnenburg.