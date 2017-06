Dit is de man van de hoogwatergeul bij Veessen

,,Je kunt maar beter positief meedoen als een beslissing eenmaal genomen is. Dan haal je er het maximale uit voor je gebied. En zorg ervoor dat je geen verkeerde verwachtingen wekt. Want dat leidt tot enorme frustraties bij je inwoners." Het is de les die Jos Melenhorst heeft geleerd sinds hij in maart 2007 door de gemeente Heerde werd gedetacheerd bij het projectbureau Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. ,,Het kwam langzaam tot begrip, tot acceptatie. Maar er is dan ook ontzettend veel gevraagd van de mensen in het gebied", beseft Melenhorst nog steeds.

In 1995 kende Nederland extreem hoog water in de grote rivieren, in het Rivierenland zijn 250.000 mensen geëvacueerd. Heerde stelde een crisisteam in en Jos zag bij de Hollewand in Veessen de enorme bedreiging. ,,Dat het toen goed is gegaan is een wonder. Bij de Hollewand was zoveel kwel, we hielden ons hart vast", weet hij nog.

Inhoud

De overheid gooide daarna het roer om. Het was afgelopen met dijkverhogingen, de rivier moest ruimte krijgen. Voor de gemeente Heerde werd de hoogwatergeul de maatregel. ,,Begin 2005 vroegen ze mij dit op te pakken. Er waren natuurlijk heel veel emoties in het gebied met de MKZ-crisis nog vers in het geheugen. Maar als we wilden winnen zou dat op inhoud moeten", vertelt Jos.

Heerde droeg alternatieven aan maar uiteindelijk was het verzet nutteloos. De Eerste Kamer ging in december 2006 akkoord. Jos werd begin 2007 door het college gevraagd voor een nieuwe klus: detachering bij het Projectbureau Hoogwatergeul. Ook al omdat hij Veessen goed kende. Zijn taak was vooral om de belangen van de gemeente, de bewoners en agrariërs in het gebied te borgen.

Nut en informatiecentrum

Gezien de gebeurtenissen in 1995 was Jos zelf overtuigd van nut en noodzaak van de Hoogwatergeul. Dat ging hij vooral uitleggen. In de 'Stoom van Jan' bij de molen in Veessen, kwam op zijn initiatief een informatiecentrum. Later verhuisde dit naar het gemaal Veluwe in Wapenveld. Het project trekt (inter)nationaal de aandacht, er zijn al bijna 10.000 bezoekers genoteerd. Ontelbare keren heeft hij inmiddels het verhaal verteld, was aanwezig bij alle publieksbijeenkomsten in het gebied. Kreeg soms ook bagger over zich heen. Op details wil hij niet in gaan. ,,Het is mij nooit uit de hand gelopen, ik kon altijd alles uitpraten en daar ben ik nog steeds blij om", blikt hij terug.

Maximale?