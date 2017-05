Eerde lokt leerlingen met shuttleservice

Dorpshuis Vorchten kan 27 jaar oud meubilair vervangen

3 mei Het multifunctioneel centrum in Vorchten is zo goed als klaar. Met een bijdrage van 40.000 euro van het Oranje Fonds kan het dorpshuis, dat eerder al De Verbinding is gedoopt, nu verder ingericht worden. Binnenkort is de opening, maar daar wil het bestuur niet al teveel ruchtbaarheid aan geven. En in de zomer moeten toeristen er op het terras neerstrijken.