Fierce zet paardenkracht in voor hulpverleners

Alerte buren cruciaal voor afloop woningbrand als je op vakantie bent

3 augustus Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat bleek de afgelopen weken wel toen buren in zeker drie gevallen de brandweer alarmeerden voor een woningbrand in een huis waarvan de bewoners op vakantie waren. Hoewel er grote schade was bij de drie ontdekte branden spelen alerte buren een cruciale rol in de afloop van een woningbrand. ,,Voor je het weet spreek je al van een middelbrand of een uitslaande brand,'' vertelt brandweerwoordvoerder Jan Wittenberg.