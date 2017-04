Heerde houdt toekomstconferentie

Bas Biemans en Daan Geertjes hoefden niet lang na te denken over deelname aan de conferentie. De jongens zitten in 5-vwo en hebben wel zin in een potje discussiëren. De 18-jarige Bas lachend: ,,Eigenlijk zijn we geronseld door meneer Van Norel, onze docent Maatschappijleer.’’ Dan serieus: ,,We willen graag dat er in Heerde in de weekenden wat te doen is voor jongeren. Nu is er eens de maand Rumours in d’Aesculaap. Maar dat is het dan ook. Zorg voor meer plekken waar jongeren kunnen uitgaan.’’ Bas ziet de conferentie als een begin. ,,Het is mooi dat we op deze manier bij de toekomstvisie betrokken worden. Deze avond zie ik als een begin van een verandering.’’ Burgemeester Pijnenburg schudt de jongens de hand. ,,Roer je vooral, neem geen blad voor de mond. Jullie vertegenwoordigen een hele generatie’’, aldus de burgemeester.