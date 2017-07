Kozakkenveer bij Veessen vaart door werkzaamheden niet

Makelaar Suus woont overal in Heerde

11 juli Eigentijdse borden met roze labels van Suus, dé makelaar. Ineens duiken ze overal op in het dorp. Bij huizen die te koop staan maar ook bij woningen die helemaal niet te koop staan. Wie is deze opvallende nieuwkomer op de woningmarkt die met vaste tarieven werkt en geen courtage rekent als de klant niet tevreden is? We drinken een kopje koffie met Suus bij haar thuis in Heerde. ‘Ik ken hier iedere baksteen, elk huis heeft een verhaal. Dat maakt het vak zo mooi’.