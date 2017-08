Nieuwe schuur in Wapenveld houdt dorsmachine droog

Begin september opent Vrieze's Erfgoed een nieuwe schuur op het terrein. Ook het behoud van een dorsmachine is daarmee veiliggesteld. Een belangrijk project van de organisatie is daardoor afgerond.

Het nieuwe onderkomen is belangrijk voor het behoud van de dorsmachine. Al 35 jaar wordt met deze dorsmachine op Padd'ndag in Wapenveld de rogge gedorst. Het evenement werd in 1982 voor het eerst gehouden en de opbrengst is al die jaren gebruikt voor de instandhouding van molen de Vlijt en Vrieze's Erfgoed in het dorp.

Stalling

De dorsmachine is in 1953 gebouwd bij de firma F.H. Steenman in Doetinchem. Het apparaat werd in 1980 gekocht door Hein van Essen uit Heerde. Na zijn overlijden ging de machine over naar zijn neef Cees en werd medewerking aan de Padd'ndag voortgezet. Een aantal jaren geleden gaf Cees van Essen aan de dorsmachine te willen schenken aan Vrieze's Erfgoed. Maar daarvoor was de bouw van een stalling nodig. Dat had volgens de organisatie nog heel wat voeten in aarde, maar uiteindelijk is het toch gelukt.

Ondertussen is de dorsmachine door de familie van Essen in een uitstekende staat gehouden. Vooruitlopend op de overdracht heeft Cees van Essen inmiddels zijn kennis over het onderhoud overgedragen aan enkele jongere vrijwilligers van Vrieze's Erfgoed. Daarmee blijft een onderdeel van de agrarische historie in de gemeente Heerde behouden.

Muzikale begeleiding