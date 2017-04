Oud-azc in Wapenveld voor een deel in de as gelegd

Bevaarbaar Apeldoorns kanaal nog niet van de baan

30 maart Een bevaarbaar Apeldoorns kanaal tussen Hattem en Heerde is nog niet definitief van de baan, maar veel partijen in Provinciale Staten zien het initiatief niet meer zitten. De Gelderse partijen debatteerden woensdagavond over of ze vast willen houden aan de ambitie om het kanaal bevaarbaar te maken, of niet.