Pas op: overstekende obers in Heerde

Want die obers wagen hun leven. Elke dag weer. Na de herinrichting oogt het dorpshart in Heerde als een groot plein, vol met terrassen. Maar auto’s zijn ook nog steeds welkom en dus dendert het verkeer tussen de terrassen door. Van Oene opende dit voorjaar restaurant De Postkamer en heeft hij een terras voor zijn zaak maar ook aan de overkant van de Dorpsstraat. Een schot in de roos want nu de dagen lengen en zonovergoten zijn, is het zoeken naar een plekje. En dus moeten Marianne en haar collega’s heel wat keren de weg oversteken. ,,Ik heb inmiddels ogen en oren in de rug’’, laat ze vanaf de weg weten. Behalve het terras en het gevulde dienblad, is haar blik ook constant op de weg gericht.