Regenbui zorgt voor problemen bij hoogwatergeul

Mc­Do­nald's-me­de­wer­kers uit Zwolle en omgeving rennen 22 mille bij elkaar

25 juni Een team van medewerkers van McDonald's Heerde, Kampen en Zwolle haalden afgelopen weekend bijna 22 mille op door in 24 uur bijna 5 marathons te lopen tijdens de HomeRun in Utrecht. De opbrengst van dit team gaat naar het Ronald McDonald Huis in Zwolle.