Rijk is gul voor Heerde en compenseert extra zorgkosten

Mooie meevaller, maar het wil volgens wethouder Wolbert Meijer van financiën niet zeggen dat Heerde nu ineens de bloemetjes buiten kan zetten. ,,We zijn met deze extra bijdragen natuurlijk enorm geholpen. De herverdeling van de rijksgelden pakt buitengewoon positief uit voor Heerde. We wisten dat er misschien nog wel iets voor ons in zou zitten maar hier hebben we niet gerekend. Het betekent echter niet dat nu alle financiële zorgen in een klap zijn opgelost. We zullen scherp aan de wind moeten blijven zeilen.’’

Jeugdzorg

Raadsvoorstel

Bovendien zorgde nog een reeks van kleinere tegenvallers voor een tekort van ruim drie ton op de gemeentelijke begroting. Over de gevolgen van extra rijksgelden voor de meerjarenbegroting van Heerde, buigt Meijer zich de komende dagen met zijn collegawethouders en de burgemeester. ,,De perspectiefnota waarin we de financiële toekomst van onze gemeente schetsen, was al klaar. Met dit positieve nieuws gaan we ons opnieuw buigen over de financiële toekomst van de gemeente. Bovendien zoeken we uit welke voorwaarden er aan de extra uitkering worden gesteld. Dat hebben we op dit moment nog niet helder’’, aldus de wethouder financiën.